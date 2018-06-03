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التموين: رفض 26 ألف طن قمح محلى من المزارعين لاحتوائها على شوائب وأتربة

الأحد، 03 يونيو 2018 05:30 ص
التموين: رفض 26 ألف طن قمح محلى من المزارعين لاحتوائها على شوائب وأتربة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام توريد القمح المحلى من المزارعين فى المحافظات المختلفة، وفقا للضوابط لصالح الجهات المسوقة لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم فئه 5 قروش للرغيف، لافتا إلى أنه تم رفض ما يقرب من 25 ألف و890  طن قمح من الموردين لاحتوائها على شوائب وأتربه منها أقماح قديمة، منذ فتح باب التوريد فى نصف إبريل الماضى وحتى الان.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أكد أن هناك جهود متميزة تبذل من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثلة فى شركات مطاحن قطاع الأعمال العام، وشركات المضارب، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والبنك الزراعى المصرى فى تسهيل عمليات شراء وتخزين  القمح وسداد مستحقات المزارعين بشكل منتظم، لافتا إلى رغبة الوزارة فى شراء كل الكميات المتاحة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه غرفة العمليات المركزية فى الوزارة متابعة أعمال التوريد على مدار اليوم، ويمكن التواصل للشكاوى المتعلقة بعمليات التوريد على الرقم 0227944973 والفاكس على الرقم 0227944379.

 

 

 


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