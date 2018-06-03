"التموين": انتهاء معرض "أهلا رمضان" بالقاهرة واستمرار الفروع بالمحافظات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتهاء فعليات معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بالقاهرة واستمرار عمل الفروع بالمحافظات، للوفاء باحتياجات كل منطقة من السلع والمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى طرح منتجات اللحوم والدواجن بالأسماك فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وكذلك إطلاق السيارات المتحركة فى المحافظات المختلفة لتوفير المنتجات فى المناطق التى لا يتواجد بها منافذ سلعية.

وقال المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة للجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه جارى طرح السلع بكميات كبيرة فى فروع معارض "أهلا رمضان" ومنافذ الشركة فى محافظات الوجه البحرى كما تم زيادة طرح منتجات اللحوم فى محافظات الوجه البحرى إلى ما يقرب من100 طن يوميا إضافة إلى طرح ما يقرب من 17 طن بط مسكوفى حتى الآن بسعر 33 جنيها للكيلو توفير لحوم طازجة لعدد من 45 إلى 55 رأس ماشية بسعر 85 جنيها، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الدواجن المجمدة واللحوم للانخفاض اسعارها مقارنة بأسعار نفس المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين يتابع يوميا السلع والمنتجات المطروحة للتأكد من توافرها بشكل مستمر.

وأضاف جمال الشرقاوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه يتم إطلاق السيارات المتحركة بشكل مستمر لتوفير السلع فى الميادين العامة والمناطق التى لا يتواجد بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى توفير السلع لفروع مشروع جمعيتى الخاص بشباب الخريجين، وذلك بنفس أسعار المنتجات فى منافذ الشركة والمجمعات الاستهلاكية.