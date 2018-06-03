التعليم: لم يتم تسريب الامتحان فى الثانوية العامة.. وما حدث غش إلكترونى

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه لم يتم تسريب الامتحان، لأن التسريب يعنى خروج الامتحان قبل موعده وتوزيعه على الطلاب، وجنايته كبيرة، موضحاً أن نشر جزء من الأسئلة اسمه غش إلكترونى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أنه بعد نصف ساعة من بدء موعد الامتحان قام أحد الطلاب من شبين الكوم بنشر جزء من الأسئلة عبر الهاتف المحمول.

وأكد حجازى، أنه سيتم مسائلة الملاحظين، وتم إقالة رئيس اللجنة، لأنه لم يؤد أدائه الوظيفى بشكل جيد، لافتاً إلى أنه بتفتيش الطلاب تم استخراج 4 هواتف محمولة، لم يتم الغش بهم، ولكنه وفق القانون يعد شروع فى الغش.

ولفت رئيس قطاع التعليم العام، إلى أن الطالب الذى قام بتسريب الامتحان، سيقوم باستكمال الامتحانات ولكن سيتم التحقيق معه.