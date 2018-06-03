التعليم توقع بروتوكولًا لإطلاق حملة قومية لدمج ذو الإعاقة

كتب محمود طه حسين

صرح أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الوزارة، ويمثلها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقعت مساء أمس بروتوكول تعاون مشترك بشأن تنفيذ الحملة الإعلامية "قادرون باختلاف" للتوعية المجتمعية، ودمج الطلاب ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك مع كل من بنك الاتحاد الوطني، ويمثله الأستاذ إيهاب السويركي العضو المنتدب لمجلس إدارة البنك، والأستاذ محمد مصطفى عضو مجلس إدارة البنك، ونائب العضو المنتدب، ومؤسسة مصر الخير، ويمثلها الأستاذ محمد عبد الرحمن نائب العضو المنتدب، والأستاذة دينا حتحوت رئيس قطاع مناحي الحياة بالمؤسسة.

ومن هذا المنطلق أنشأت يسرا علام، مستشار الوزير للتسويق والترويج، أكبر حملة قومية في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لذوي الاحتياجات الخاصة، تتركز هذه الحملة على عدة جوانب مثل: الجانب النفسي والتعليمي للطالب والتوعية المجتمعية، ومن هنا يأتي تدشين حملة "قادرون باختلاف"

وأوضحت علام، أن الحملة ستضم توعية مجتمعية شاملة من خلال وسائل دعائية متنوعة للوصول لجميع فئات المجتمع؛ ليتعرفوا على حقوقهم والمجهودات التي تقوم بها الوزارة لطلاب التربية الخاصة.

وأضافت علام أن حملة "قادرون باختلاف" تهدف إلى تعريف الـ "قادرون باختلاف" بأحقيتهم في التعليم، وتوعية أولياء الأمور بكيفية التعامل السليم مع أبنائهم، وتعريف المجتمع بمسئوليته تجاه الـ "قادرون باختلاف".

الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي كان قد أصدر قرارًا برقم (٢٥٢) لسنة ٢٠١٧ خاص

بالدمج التعليمي للطلاب ذوى الإعاقات البسيطة، يحمل امتيازات جديدة للطلاب وأولياء الأمور، والذي تم تطبيقه من العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨