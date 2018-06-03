video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تعلن نتائج اليوم الأول للثانوية وتحدد أنواع الآلات الحاسبة المسموح بها

الأحد، 03 يونيو 2018 02:20 م
التعليم تعلن نتائج اليوم الأول للثانوية وتحدد أنواع الآلات الحاسبة المسموح بها الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون امتحان اللغة العربية خلال الفترة الأولى هو (588,463) طالب/ طالبة أمام (1777) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأضاف خيرى، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان مادة التربية  الدينية  خلال الفترة الثانية هو  (561,184) طالب/ طالبة.

وقد حرص الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية واطمأن بنفسه على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة، مؤكدًا أن هناك بروتوكولات تعاون تم إبرامها مع وزارتي الداخلية والدفاع لتأمين امتحانات الثانوية العامة.

كما صرح خيرى أن  أجواء الامتحان خلال اليوم الأول تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وقد تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية من رصد (9) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وساعة يد إلكترونية حديثة، على النحو التالى:

- اللجنة رقم (628) بمقر مدرسة عبد المنعم رياض ث. بنين التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بمحافظة المنوفية حيث تم ضبط الطلاب: (أ.ي.أ)، و(ع.أ.م.ر)، (ك.ط.ع.أ) أثناء محاولتهم القيام بالغش عن طريق استخدام جهاز الهاتف المحمول خلال فترة انعقاد امتحان مادة اللغة العربية، وضبط الطالب (ع.ا.خ.ج) خلال استخدام ساعة يد تكنولوجية حديثة في محاولة للغش هذا بالإضافة إلى ضبط الطالب (م.أ.ع.أ) الذي قام بنشر أحد صفحات كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم ضبط الأجهزة المستخدمة في تسهيل عملية الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين.

- تم ضبط الطلاب (أ. ص)، و(أ.ش)، و(أ.ك)، (أ.م) أثناء محاولتهم الغش باستخدام جهاز الهاتف المحمول باللجنة رقم (476) بمقر مدرسة ببا الإعدادية الحديثة بنين التابعة لإدارة ببا التعليمية بمحافظة بني سويف، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين.

- كما تم ضبط طالب بإحدى مدارس إدارة الوايلي التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بنشر أحد أجزاء كراسة امتحان التربية الدينية بعد مضي نصف الوقت  تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ومن جانب آخر قامت الغرفة بمتابعة سير العملية الامتحانية داخل اللجان على مستوى الجمهورية، وتمكنت من حل مشكلة تأخر وصول كراسات الامتحان باللجنة رقم (863) بمقر مدرسة اللواء محمد فوزي معاذ الإعدادية للبنات التابعة لإدارة وسط بمحافظة الإسكندرية، حيث قامت الغرفة بالتواصل السريع مع مركز توزيع كراسات الامتحان ورئيس اللجنة وقد وجه حجازي باحتساب وقت إضافي للطلاب. 

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 5/6/2018 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية بأداء الامتحان في مادتي الاقتصاد، والإحصاء، بإجمالي عدد (559,546) طالب/ طالبة.

وإيماءًا لما أُثير ببعض مواقع التواصل الاجتماعي  بشأن أنواع الآلات الحاسبة المسموح لطلاب الثانوية العامة باستخدامها داخل لجان الامتحان، أوضح حجازي أن أنواع الآلات المستخدمة هي:

1.    Fx-100ms

2.    Fx-95ms

3.    Fx-115ms

4.    Fx-570ms

5.    Fx-991ms

6.    FX-95 ES

7.    FX- 100 ES

8.    FX- 115 ES

9.    FX-570 ES

10.  FX-991 ES

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وقف أعمال البناء فى عقار مجاور للجنة ثانوية عامة بالإسكندرية

بالأسماء.. ارتفاع عدد المصابين بامتحانات الثانوية العامة بالدقهلية لـ6 طلاب

تغيب 5 ملاحظين حصيلة اليوم الأول بامتحانات الثانوية العامة بالمنوفية

مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين لجان الثانوية العامة "صور"

شاومينج

شاومينج بيغشش

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحان الثانوية العامة 2018

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحانات الثانويه العامة 2018

امتحان العربى 2018

امتحان اللغة العربية 2018




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة