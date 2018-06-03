التعليم تعلن نتائج اليوم الأول للثانوية وتحدد أنواع الآلات الحاسبة المسموح بها

كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون امتحان اللغة العربية خلال الفترة الأولى هو (588,463) طالب/ طالبة أمام (1777) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأضاف خيرى، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان مادة التربية الدينية خلال الفترة الثانية هو (561,184) طالب/ طالبة.

وقد حرص الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية واطمأن بنفسه على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة، مؤكدًا أن هناك بروتوكولات تعاون تم إبرامها مع وزارتي الداخلية والدفاع لتأمين امتحانات الثانوية العامة.

كما صرح خيرى أن أجواء الامتحان خلال اليوم الأول تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وقد تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية من رصد (9) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وساعة يد إلكترونية حديثة، على النحو التالى:

- اللجنة رقم (628) بمقر مدرسة عبد المنعم رياض ث. بنين التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بمحافظة المنوفية حيث تم ضبط الطلاب: (أ.ي.أ)، و(ع.أ.م.ر)، (ك.ط.ع.أ) أثناء محاولتهم القيام بالغش عن طريق استخدام جهاز الهاتف المحمول خلال فترة انعقاد امتحان مادة اللغة العربية، وضبط الطالب (ع.ا.خ.ج) خلال استخدام ساعة يد تكنولوجية حديثة في محاولة للغش هذا بالإضافة إلى ضبط الطالب (م.أ.ع.أ) الذي قام بنشر أحد صفحات كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم ضبط الأجهزة المستخدمة في تسهيل عملية الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين.

- تم ضبط الطلاب (أ. ص)، و(أ.ش)، و(أ.ك)، (أ.م) أثناء محاولتهم الغش باستخدام جهاز الهاتف المحمول باللجنة رقم (476) بمقر مدرسة ببا الإعدادية الحديثة بنين التابعة لإدارة ببا التعليمية بمحافظة بني سويف، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين.

- كما تم ضبط طالب بإحدى مدارس إدارة الوايلي التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بنشر أحد أجزاء كراسة امتحان التربية الدينية بعد مضي نصف الوقت تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ومن جانب آخر قامت الغرفة بمتابعة سير العملية الامتحانية داخل اللجان على مستوى الجمهورية، وتمكنت من حل مشكلة تأخر وصول كراسات الامتحان باللجنة رقم (863) بمقر مدرسة اللواء محمد فوزي معاذ الإعدادية للبنات التابعة لإدارة وسط بمحافظة الإسكندرية، حيث قامت الغرفة بالتواصل السريع مع مركز توزيع كراسات الامتحان ورئيس اللجنة وقد وجه حجازي باحتساب وقت إضافي للطلاب.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 5/6/2018 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية بأداء الامتحان في مادتي الاقتصاد، والإحصاء، بإجمالي عدد (559,546) طالب/ طالبة.

وإيماءًا لما أُثير ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أنواع الآلات الحاسبة المسموح لطلاب الثانوية العامة باستخدامها داخل لجان الامتحان، أوضح حجازي أن أنواع الآلات المستخدمة هي:

1. Fx-100ms

2. Fx-95ms

3. Fx-115ms

4. Fx-570ms

5. Fx-991ms

6. FX-95 ES

7. FX- 100 ES

8. FX- 115 ES

9. FX-570 ES

10. FX-991 ES