التعليم تحدد مواعيد اجتماعات مقدرى درجات الثانوية لمناقشة معايير التصحيح

كتب محمود طه حسين

أرسل الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية، خطابا لمديرى الإدارات التعليمية وموجهين عموم المواد الدراسية، لعقد اجتماع عبر شبكة الفيديوكونفراس يوميا مع مقدرى الدرجات، عقب انتهاء أداء امتحان كل مادة دراسية، وذلك لمناقشة فنيات الامتحان، وكيفية تصحيح الإجابات وتقدير الدرجات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدولا زمنيا، لعقد الاجتماع مع مقدرى الدرجات، وفقا لجدول الثانوية العامة، بموعد زمنى محدد عقب انتهاء كل مادة يؤدى فيها الطلاب امتحاناتهم.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.



