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التعليم: أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية

الأحد، 03 يونيو 2018 12:50 م
التعليم: أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين
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أكد الدكتور أحمد شلبى، مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحان اللغة العربية جاءت وفق مواصفات الورقة الامتحانية، موضحا أن الامتحان راعى جميع المستويات.

وقال مستشار مادة اللغة العربية فى تصريحات صحفية له إنه يعقد اجتماعا مع مقدرى الدرجات الآن عبر شبكة الفيديو كونفرانس لمراجعة معايير التقدير وكيفية التعامل مع غرف التصحيح داخل الكنترولات.

وأشار مستشار المادة إلى أن مندوبى لجان النظام والمراقبة يتسلمون اليوم نماذج الإجابات تمهيدا للبدء فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات خلال الساعات المقبلة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم الأحد 3 يونيو فى التاسعة صباحا  وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم  فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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