"التربية والتعليم" عن شائعة زيادة الثانوية العامة لـ4 سنوات: هتفضل 3

كتبت هند مختار

تواصل مركز معلومات مجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم حول ما تردد من أنباء تفيد بزيادة مرحلة الثانوية العامة لـ 4 سنوات بدلاً من ثلاثة وذلك وفقاً للنظام التعليمى الجديد والمقرر تطبيقه مع بداية العام الدراسى القادم، وأوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة أن عدد سنوات مرحلة الثانوية العامة فى النظام التعليمى الجديد كما هو ولم يطرأ عليه أى تغيير "ثلاث سنوات"، وأن ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة ضد النظام التعليمى الجديد.

وأوضحت الوزارة أن نظام الثانوية العامة الجديد- والذى سيتم تطبيقه 2018 / 2019- يهدف إلى تقييم الطلاب طوال الثلاث سنوات مجتمعة بنظام تراكمى من خلال استخدام نوعين من التقييم, الأول: التقييم القائم على المشاريع على مستوى المدرسة، والنوع الثاني: التقييم القائم على أسئلة الاختيارات المتعددة، والتى سيتم تصحيحها إلكترونياً.

وفى سياق متصل, أعلنت الوزارة أن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر، ستركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم فى مصر.