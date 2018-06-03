البيئة تنظم أنشطة توعوية حول التنوع البيولوجى بالأفرع الإقليمية

كتبت آيه دعبس

شاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام بالمشاركة فى فعاليات الخيمة الرمضانية التى تنظمها وزارة الثقافة، من خلال 2 ورشة عمل وندوة عن التنوع البيولوجى، تضمنت مسرح للعرائس، وورش عمل صلصال ورسم وتلوين ، بالإضافة إلى ورش لإعادة تدوير المخلفات والأورجامي وتستمر مشاركة الوزارة بهذه الخيم طوال شهر رمضان المعظم، كما تم تنفيذ ندوة أخرى عن التنوع البيولوجي بالتعاون مع مركز شباب الحوامدية.

كذلك عقد الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى، 3 ندوات بيئية ولقاءات بالشوارع مع الشباب بمنطقة حلوان للتعريف بالتنوع البيولوجى وأهمية الحفاظ عليه لاستمرار الحياة والتوازن البيئي .

ونفذ الفرع الإقليمى لوسط الدلتا بطنطا سلسلة من الندوات واللقاءات البيئية بعدد من مراكز الشباب تم خلالها تقديم شرح مبسط عن إحتفالات الوزارة بيوم البيئة العالمى 2018 والذى ينادى هذا العام بالتقليل من إستخدام البلاستيك ، وضرورة رفع الوعى البيئي لدى المواطنين وخاصة السيدات وربات البيوت بأهمية إستخدام أكياس من القماش القديمة الموجودة بالفعل بالمنزل وذلك كمصدر لإعادة تدوير المخلفات وإعادة إستخدامها .

كذلك قام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالمنصورة بتنفيذ عدد من الندوات البيئية بمحافظة الدقهلية وبمجلس مدينة منية النصر و بالوحدة المحلية حول أهمية التنوع البيولوجي تم خلالهم توزيع عدد من المطبوعات حول مؤتمر التنوع البيولوجى .

ومن ناحية أخري تابع الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بأسيوط خطة عمله الخاصة برصد نوعيه الهواء الجوى، ورصد الضوضاء بعدد من المناطق صباحا ومساءا وتم تحديد إحداثيات كل موقع عن طريق ال GPS