البنك المركزى: 42.8 مليار دولار حجم التبادل التجارى فى 6 أشهر

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أعلن البنك المركزى المصرى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول العالم ارتفع خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2017/2018 ليبلغ42.8مليار دولار، منها 30.8 مليار دولار واردات و12 مليار دولار صادرات، مقارنة بـ 39.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2016/2017 منها 29.4 مليار دولار واردات و10.4 مليار دولار صادرات.

وذكر التقرير الشهرى للبنك المركزى، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وأهم الشركاء التجاريين ( 14 دولة تستحوذ على 60% من إجمالى حجم التبادل التجاري) خلال النصف الاول من العام المالى الحالى بلغ نحو 28.7مليار دولار، مقارنة بـ22.5مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي2016/2017.

وأضاف أن حجم الصادرات المصرية إلى أهم الشركات التجاريين ارتفعت لتصل إلى 12 مليار دولار، مقابل 10.4 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالى السابق له.. كما زاد حجم الواردات ليبلغ 30.8مليار دولار، مقارنة بـ 29.4مليار دولار.

وأوضح أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر، بحجم تبادل تجارى بلغ النصف الأول من العام المالى الحالى نحو 3 مليارات دولار، منها 84ر1 مليار دولار واردات، و17ر1 مليار دولار صادرات، تلتها فى المرتبة الثانية الصين بحجم تبادل تجارى بلغ 6ر2 مليار دولار، منها 5ر2 مليار دولار واردات، و4ر160 مليون دولار صادرات.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الثالثة بحجم تبادل تجارى مع مصر بلغ 3ر2 مليار دولار، منها 3ر1 مليار دولار واردات مصرية، و5ر985 مليون دولار صادرات مصرية، تلاها فى المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بحجم تبادل تجارى 3ر2 مليار دولار، منها 8ر1 مليار دولار واردات، و508 ملايين دولار صادرات، واحتلت إيطاليا المرتبة الخامسة من حيث أهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجارى 2 مليار دولار، منها 6ر958 مليون دولار واردات، و08ر1 مليار دولار صادرات.

ولفت التقرير إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا بلغ خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018 نحو 99ر1 مليار دولار، منها 4ر1 مليار دولار واردات، و3ر502 مليون دولار صادرات، فيما بلغ حجم التبادل التجارى مع المملكة المتحدة 7ر3 مليار دولار، منها 1ر1 مليار دولار واردات لمصر، و7ر856 مليون دولار صادرات.

وأوضح التقرير أن روسيا احتلت المرتبة السابعة من حيث أهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجارى بلغ 6ر1 مليار دولار، منها 5ر1 مليار دولار واردات لمصر، و6ر83 مليون دولار صادرات، وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وسويسرا نحو 4ر1 مليار دولار، منها مليار دولار واردات، مقابل 2ر455 ملايين دولار صادرات، ثم فرنسا بحجم تجارة بلغ 35ر1 مليار دولار، منها 06ر1 مليار دولار واردات، مقابل 3ر296 مليون دولار صادرات، وتركيا بحجم تجارة بلغ 3ر1 مليار دولار، منها 3ر805 مليون دولار واردات، و4ر518 مليون دولار، تلتها الهند بحجم تجارة بلغ 2ر1 مليار دولار، منها 1ر796 مليون دولار واردات، و499 مليون دولار، ثم البرازيل بحجم تجارة بلغ مليار دولار، منها 5ر961 ملياردولار واردات، و6ر46 مليون دولار وفيما بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر واسبانيا 8ر916 مليون دولار منها 4ر564 مليون دولار واردات و 4ر352 مليون دولار صادرات.