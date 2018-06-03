البنك المركزى:1.9مليار دولار صافى استثمارات الأجانب فى الربع الثانى من العام

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بلغ إجمالى صافى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة خلال الربع الثانى من العام المالى 2017/2018 نحو 1.9 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار فى الربع المناظر من العام المالى 2016/2017، بتراجع بلغت نسبته 20.8%.

وأظهر التقرير الشهرى للبنك المركزى أن إجمالى التدفقات للداخل تراجعت لتبلغ 3.4 مليار دولار مقارنة بـ 3.9مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق، كما انخفضت وتيرة التدفقات إلى الخارج خلال الربع الثانى من العام المالى 2017/2018 لتبلغ 1.561 مليار دولار مقارنة بـ 1.566 مليار دولار خلال الربع المناظر من 2016/2017

وأضاف التقرير أن دول الاتحاد الأوروبى احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستثمرة فى مصر بإجمالى بلغ 96ر1 مليار دولار، مشيرا إلى أن استثمارات المملكة المتحدة بلغت 09ر1 مليار دولار، تلتها الاستثمارات البلجيكية بنحو 521.6 مليون دولار، وفى المرتبة الثالثة الاستثمارات الفرنسية بنحو 105 ملايين دولار، تلاها استثمارات لوكسمبرج بنحو 58 مليون دولار ثم الاستثمارات الإيطالية بنحو 47.1 مليون دولار، وجاءت الاستثمارات الألمانية فى المرتبة السادسة بقيمة بلغت 8ر30 مليون دولار تلاها الاستثمارات الهولندية بنحو 24.8 مليون دولار، ثم الاستثمارات الإسبانية بنحو 11.2 مليون دولار،، تلتها أيرلندا باستثمارات بلغت 4.5 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن إجمالى استثمارات الدول العربية خلال الربع الثانى من العام المالى 2017/2018 بلغ نحو 722.3مليون دولار، منها استثمارات إماراتية بنحو 521.7مليون دولار، تلاها استثمارات سعودية بقيمة 87.1مليون دولار، فيما بلغ حجم استثمارات الكويت نحو 21.9 مليون دولار والاستثمارات البحرينية نحو 12.6 مليون دولار.

وذكر التقرير أن استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 3ر585 مليون دولار، فيما بلغ حجم استثمارات باقى دول العالم 6ر205 مليون دولار، تضمنت استثمارات صينية بنحو 44.2 مليون دولار، وسجلت الاستثمارات السويسرية نحو 35.7 مليون دولار، والاستثمارات اليابانية ما قيمته 14 مليون دولار، وبلغت استثمارات النرويج ما قيمته 2.2 مليون دولار.