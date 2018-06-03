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البحرين والصين تبحثان تعزيز العلاقات وإنجاح منتدى التعاون العربى الصينى

الأحد، 03 يونيو 2018 11:09 م
البحرين والصين تبحثان تعزيز العلاقات وإنجاح منتدى التعاون العربى الصينى العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى
المنامة (أ ش أ)
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قال وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن مملكة البحرين حريصة على تعزيز العلاقات البحرينية الصينية والارتقاء بها لآفاق أوسع بما يدعم المصلحة المشتركة للبلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية البحرينى اليوم الأحد، مع السفير المعنى بمنتدى التعاون العربى الصينى بوزارة الخارجية الصينية لى شن جوين والوفد المرافق له، وذلك فى إطار الزيارة الرسمية لمملكة البحرين.

وأكد وزير الخارجية البحرينى اهتمام بلاده بإنجاح أعمال منتدى التعاون العربى الصينى الذى سيعقد فى بكين خلال شهر يوليو المقبل، منوهًا بالدور الإيجابى الذى تقوم الصين فى تطوير أطر التعاون والتنسيق المشترك مع الدول العربية بما يعود بالنفع على الجانبين.

ومن جانبه، أكد المسئول الصينى تقدير واعتزاز بلاده بما يجمعها من علاقات صداقة قوية ومتميزة مع البحرين وتطلعها الدائم لمواصلة ما تشهده من تطور على مختلف المستويات، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والإزدهار.

 


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