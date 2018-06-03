البحرية الإسبانية تنقذ 240 مهاجرا غير شرعى من الغرق بالبحر المتوسط

أ ش أ

أعلنت قوات الإنقاذ البحرى الإسبانية ، اليوم الأحد ، أن طاقمها أنقذ مركبا تابعا لمهربين من الغرق ، وكان على متنه نحو 41 مهاجرا ، كما لاحظوا بعد ذلك طفو جثة أخرى فوق المياه.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن قوات الإنقاذ البحرى الإسبانية أنقذت على مدار يومى السبت والأحد نحو 240 شخصا كانوا على متن 11 زورقا صغيرا، حيث كانوا بصدد عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه إسبانيا قادمين من شمال أفريقيا.

وأشارت الأمم المتحدة الى أن نحو 660 مهاجرا غير شرعى غرقوا خلال محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط خلال العام الجاري.

ووصل نحو 439ر22 مهاجرا إلى أوروبا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 ، بينما وصل إلى إسبانيا نحو 409ر4.