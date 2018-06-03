video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البحرية الإسبانية تنقذ 240 مهاجرا غير شرعى من الغرق بالبحر المتوسط

الأحد، 03 يونيو 2018 04:20 م
البحرية الإسبانية تنقذ 240 مهاجرا غير شرعى من الغرق بالبحر المتوسط مهاجرين - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت قوات الإنقاذ البحرى الإسبانية ، اليوم الأحد ، أن طاقمها أنقذ مركبا تابعا لمهربين من الغرق ، وكان على متنه نحو 41 مهاجرا ، كما لاحظوا بعد ذلك طفو جثة أخرى فوق المياه.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن قوات الإنقاذ البحرى الإسبانية أنقذت على مدار يومى السبت والأحد نحو 240 شخصا كانوا على متن 11 زورقا صغيرا، حيث كانوا بصدد عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه إسبانيا قادمين من شمال أفريقيا.

وأشارت الأمم المتحدة الى أن نحو 660 مهاجرا غير شرعى غرقوا خلال محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط خلال العام الجاري.

ووصل نحو 439ر22 مهاجرا إلى أوروبا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 ، بينما وصل إلى إسبانيا نحو 409ر4.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب مهاجرين فى تونس إلى 35 وإنقاذ 68 آخرين

مهاجرين

إسبانيا

أخبار إسبانيا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة