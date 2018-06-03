الإيكواس: رئيسا غانا وغينيا سيعملان على خارطة طريق جديدة فى توجو

لومى (أ ش أ)

قال "جين كلود برو" رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" إن رئيسى غانا وغينيا الوسطاء لحل الأزمة التى تشهدها توجو منذ تسعة أشهر، سيعملان على خارطة طريق جديدة ستكون بمثابة أساس للمفاوضات المقبلة بين الحكومة والمعارضة التوجولية.

وذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الأحد، أن وفود لجنة "الإيكواس" ورئيسى غانا "نانا أكوفو - أدو" وغينيا بيساو "ألفا كوندي" تبادلوا الأراء فى جلسات مغلقة فى أحد فنادق العاصمة التوجولية لومى مع ائتلاف المعارضة وحزب السلطة، وذلك بعد مرور شهرين من تعليق الحوار حيث تم استقبال وفود المعارضة والسلطة كل على حدة.

وأضاف أن لجنة "الإيكواس" أجرت مناقشات مع كلا الطرفين والهدف هو التحضير للاجتماعات المقبلة مع الرئيسين الوسطاء وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف سيتم العمل على مسودة خريطة طريق سيتم تقدمها لرئيسى الدولتين، موضحا أن خارطة الطريق الجديدة ستكون بمثابة أساس للمناقشات التى ستجرى مع رئيسى غانا وغينيا.

وأكد "برو" أنه لاحظ بشكل خاص التزام الطرفين على العمل ومواصلة الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق.

وكان قد تم تعيين "جين كلود برو" وزير الصناعة والمعادن بكوت ديفوار، رئيسا جديدا لمفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس"، خلفا للبينينى "مارسيل دى سوزا"، وتم المصادقة على تعيينه لولاية من أربع سنوات وذلك ابتداء من مارس 2018.

يذكر أنه منذ سبتمبر الماضي، نزل عشرات الآلاف من التوجوليين إلى الشوارع بدعوة من ائتلاف المعارضة للمطالبة بتطبيق دستور عام 1992 وهو ما يعنى ضمنا حد ولاية الرئاسة لفترتين.

يشار إلى أن الرئيس التوجولى "فاورى جناسينبي" الذى خلف والده بعد 38 عاما من توليه رئاسة البلاد، يرأس البلاد منذ عام 2005 ومنذ ذلك الحين أعيد انتخابه.