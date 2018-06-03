الإسكان تنفى طرح 60 ألف وحدة بمساحة 120 مترا بالعاشر للإسكان الاجتماعى

كتبت هند مختار

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بطرح وزارة الإسكان حجز 60 ألف وحدة سكنية فى 26 محافظة بمساحة 120م2 كاملة التشطيب، بمقدم 15 ألف جنيه، وقسط شهرى 580 جنيهاً، بنظام التمليك، ضمن الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أن الوحدات السكنية التى يتم طرحها ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى بمساحة 90 م2 (3 غرف وصالة) وليس 120م2 كما يتردد, مشيرة إلى أن الوزارة لم تطرح من الأساس الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى حتى الآن وأنه بمجرد الانتهاء من التجهيز والإعداد له سيتم الإعلان عنه من المصادر الرسمية بوزارة الإسكان.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم الآن التجهيز لإعلان باقى نتيجة الإعلان التاسع بمشروع الإسكان الاجتماعى الذى تم طرحه فى عدد من المحافظات والمدن الجديدة، فى شهر سبتمبر الماضى.