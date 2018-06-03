الإحصاء: 46.8% من السكان داخل قوة العمل.. 41.8% مشتغلين و5% متعطلين

كتبت- هبة حسام

شكلت نسبة السكان "بدءاً من عمر 15 سنة فأكثر" داخل قوة العمل 46.8%، 41.8% منها مشتغلين و 5% متعطلين، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالى.

تشير قوة العمل إلى كل من هو فى سن العمل سواء يعمل بالفعل "مشتغل" أو لم يعمل "عاطل"، وتضم نسبة المتعطلين من إجمالى السكان داخل قوة العمل "5%"، المتعطلين الذين سبق لهم العمل والمتعطلين الذى لم يسبق لهم عمل.

بلغت نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل 1.8% من جملة المتعطلين "5%"، بينما بلغت نسبة المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل 3.2%.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ضمن نشرة القوة العاملة للربع الأول من العام الجارى "يناير وفبراير ومارس 2018"، ارتفعت نسبة المشتغلين الذكور عن الإناث، كما ارتفعت نسبة البطالة أيضاً للذكور عن الإناث.

بلغت نسبة المشتغلين الذكور 67.1% من إجمالى الذكور المشتغلين بالدولة "بدءاً من 15 عام فأكثر"، مقابل 16.6% للإناث، بينما بلغت نسبة البطالة بين الذكور 5.3%، مقابل 4.7% للإناث.

وفى المقابل، شكلت نسبة السكان "من عمر 15 عام فأكثر" خارج قوة العمل 53.2%، وبحسب البيانات الإحصائية، جاءت أسباب عدوم وجود تلك النسبة من السكان داخل قوة العمل متمثلة فى "التفرغ لأعمال المنزل، والتفرغ للدراسة، أو التقاعد"، وأسباب أخرى.

ويوضح الجدول التالى تفاصيل التوزيع النسبى للقوى البشرية "15 عاما فأكثر" داخل قوة العمل وخارجها، وذلك وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء ضمن نشرة القوى العاملة للربع الأول من 2018.