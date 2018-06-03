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الأمم المتحدة تدعو للهدوء فى مالى بعد إصابة العشرات فى تظاهرة للمعارضة

الأحد، 03 يونيو 2018 11:18 ص
الأمم المتحدة تدعو للهدوء فى مالى بعد إصابة العشرات فى تظاهرة للمعارضة متظاهرون مالى
(أ ف ب)
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دعت الأمم المتحدة الأحد إلى الهدوء فى مالى بعد إصابة حوالى ثلاثين شخصا خلال قمع تظاهرة محظورة السبت فى باماكو، ما أدى إلى مطالبة المعارضة باستقالة رئيس الوزراء سوميلو بوبيى مايغا قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية.

واعلنت المعارضة إن 30 شخصا نقلوا للمستشفيات بينهم المعارض اتيان فاباكا سيسوكو "فى حالة غيبوبة"، اثر إطلاق الشرطة "الرصاص الحى على المتظاهرين"، فى المقابل، لم تحدد الحكومة أعداد المتظاهرين الجرحى لكنها أشارت إلى إصابة ضابط شرطة فى الرأس.

وقالت وزارة الداخلية فى البلد الواقع فى غرب افريقيا إن الاجراءات التى اتخذتها الشرطة كانت ضرورية "لمنع اى تجمع قد يعرقل النظام العام على الارجح"، وشاك مئات فى مسيرة المعارضة تحت عنوان "الشفافية" أمام مقر حزب الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا.

وأطلق عناصر الشرطة الغاز المسيل للدموع وضربوا المتظاهرين بالهراوات، على ما شاهد مراسل وكالة فرانس برس فى المكان. كما جرت صدامات أخرى فى مواقع متفرقة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، الذى زار مالى الأسبوع الماضى، "كافة الأطراف الى الهدوء وضبط النفس".

وقالت الأمم المتحدة فى بيان إن الأمين العام "يدعو الحكومة المالية لضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية وحرية التعبير للتظاهرات السلمية".

وقال مدير مكتب زعيم المعارضة سومايلا سيسى المرشح للانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى 29 يوليو، فى بيان انه "فى حوالى 12 مكانا تعرض المتظاهرون العزل لهجمات بقنابل مسيلة للدموع وهراوات".

وأضاف ان "مقر التحالف الديموقراطى للسلام انتهك من قبل القوات الخاصة للشرطة التى اطلقت قنابل يدوية باتجاهه"، مشيرا الى ان "اجهزة امن الرئيس اطلقت رصاصا حيا على متظاهرين تجمعوا مجددا" امام المقر حيث كان قادة المعارضة يعقدون اجتماعا.

وأكد ان "نوايا الحكومة واضحة وهى ترهيب المعارضة وكل القوى الديموقراطية"، ويواجه الرئيس بوبكر كيتا اكثر من خمسة عشر مرشحا بينهم زعيم المعارضة سومايلا سيسى.

وتطالب المعارضة بفرص متساوية للدعاية الانتخابية فى الإذاعة والتلفزيون الحكوميين.

وقالت الأمم المتحدة إن "الأمين العام يأسف للحظر الذى تفرضه الحكومة على تظاهرات الأحزاب المعارضة".

وتابعت المنظمة أن غوتيريش "يحض الأطراف السياسية والمجتمع المدنى على تشجيع الحوار من أجل الحفاظ على سياق يؤدى لإجراء انتخابات موثوقة وشفافة" ،ودعت المعارضة الى تظاهرات جديدة الجمعة المقبل.

 

 


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