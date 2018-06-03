ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب مهاجرين فى تونس إلى 35 وإنقاذ 68 آخرين

أ ف ب

ارتفع عدد ضحايا غرق مركب مهاجرين فى تونس، اليوم الأحد إلى 35 مهاجرا وإنقاذ 68 آخرين.

وقد أعلنت وزارة الداخلية التونسية، فى بيان، اليوم، انتشال جثث 11 مهاجرًا وإنقاذ 67 آخرين كانوا على متن مركب صيد "بصدد الغرق"، قبالة السواحل الجنوبية لتونس.

وقالت وزارة الداخلية فى بيانها، إن مركبًا لمهاجرين غير شرعيين "كان بصدد الغرق"، فجر الأحد، قبالة السواحل مقابل سواحل محافظة صفاقس (جنوب)، وأضاف أنه "تم إنقاذ عدد 67 منهم من بينهم تونسيين وأجانب كما تمّ انتشال عدد 11 جثة فى حصيلة أولية".

وكانت قوات خفر السواحل التونسية، ألقت القبض، نهاية شهر مايو الماضى، على 12 مهاجراً غير شرعى انطلقوا من جزر قرقنة في وسط شرق تونس على متن مركب باتجاه السواحل الأوروبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية - حينذاك - أن المهاجرين اعترفوا باعتزامهم اجتياز الحدود البحرية باتجاه إيطاليا.