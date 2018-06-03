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إصابة طالب بطلق نارى فى مشاجرة بالإسكندرية

الأحد، 03 يونيو 2018 10:14 ص
إصابة طالب بطلق نارى فى مشاجرة بالإسكندرية اسعاف - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أصيب طالب بطلق نارى فى مشاجرة بمنطقة السيوف بالإسكندرية، حيث تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل من إدارة شرطة النجدة، بوجود مشاجرة ومصاب بشارع منطقة السيوف - دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط القسم  وبالفحص، تبين حدوث مشاجرة بين " طرف أول " م ال ع  61 سنة سائق  بحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش ماركة فرانكوعيار 12 " بدون ترخيص " ، و" طرف ثان "، ص ع ع  47 سنة ربة منزل ، ع ال م 41سنة  موظفه ، " الطرفان مقيمين بالمنطقة محل البلاغ  ".

وذلك بسبب قيام الثانية والثالثة بتوجيه اللوم للأول لقيامه بسكب المياه على نجليهما، حال قيامهما باللهو أمام العقار سكنه حدثت مشادة كلامية بينهم قام خلالها المذكور بإطلاق عيار ناري من السلاح المضبوط بحوزته أصاب س ص س 16سنة طالب  مقيم شارع الشركة العربية -دائرة القسم  برش خرطوش بالوجه " تصادف مروره بمكان المشاجرة ".

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم  من ضبط طرفى المشاجرة والسلاح النارى المستخدم، تم نقل المصاب للمستشفى الرئيسي الجامعي  للعلاج "حالته مُستقره "، و كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، و تحرر المحضر إداري قسم شرطة ثان الرمل، وجارى العرض على النيابة .

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Ahmed

هو لية منطقة السيوف التواجد الشرطي ضعيف

حتى المرور معدوم فيها. شوفوا ميدان السيوف دة شكلة عامل أزاي. ولية مايبقاش فية إشارة مرور وعسكري مرور في الاتجاه القادم من سيتي لايت والقادم من بوسطة السيوف والعيال بتاعة التكاتك آللي بيمشو عكس الاتجاه لو مسكتو منهم كام واحد التوكتوك أتاخد حيتلمو البلطجة دية حتخلص أمتي ولا الدنيا تكون جميلة على الكورنيش والشوارع آللي جوا المنظر ينساب منتهي القبح

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