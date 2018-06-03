إصابة طالب بطلق نارى فى مشاجرة بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

أصيب طالب بطلق نارى فى مشاجرة بمنطقة السيوف بالإسكندرية، حيث تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل من إدارة شرطة النجدة، بوجود مشاجرة ومصاب بشارع منطقة السيوف - دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط القسم وبالفحص، تبين حدوث مشاجرة بين " طرف أول " م ال ع 61 سنة سائق بحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش ماركة فرانكوعيار 12 " بدون ترخيص " ، و" طرف ثان "، ص ع ع 47 سنة ربة منزل ، ع ال م 41سنة موظفه ، " الطرفان مقيمين بالمنطقة محل البلاغ ".

وذلك بسبب قيام الثانية والثالثة بتوجيه اللوم للأول لقيامه بسكب المياه على نجليهما، حال قيامهما باللهو أمام العقار سكنه حدثت مشادة كلامية بينهم قام خلالها المذكور بإطلاق عيار ناري من السلاح المضبوط بحوزته أصاب س ص س 16سنة طالب مقيم شارع الشركة العربية -دائرة القسم برش خرطوش بالوجه " تصادف مروره بمكان المشاجرة ".

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة والسلاح النارى المستخدم، تم نقل المصاب للمستشفى الرئيسي الجامعي للعلاج "حالته مُستقره "، و كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، و تحرر المحضر إداري قسم شرطة ثان الرمل، وجارى العرض على النيابة .