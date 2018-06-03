إصابة طالب بجرح نافذ بالصدر فى مشاجرة لخلافات الجيرة بشبراخيت

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أصيب طالب بجرح طعنى نافذ بالصدر فى مشاجرة لخلافات الجيرة بقرية فرنوى بمركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة شبراخيت من المستشفى العام بوصول "أحمد .ع.ع" 23 سنة طالب ومقيم قرية فرنوى بدائرة المركز مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

بسؤاله اتهم "شحاتة .ب.م" 33 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها لخلافات بسبب الجيرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب المشار إليه، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بإحدى المجارى المائية، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.