video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة طالب بجرح نافذ بالصدر فى مشاجرة لخلافات الجيرة بشبراخيت

الأحد، 03 يونيو 2018 12:20 م
إصابة طالب بجرح نافذ بالصدر فى مشاجرة لخلافات الجيرة بشبراخيت مشاجرة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق
أصيب طالب بجرح طعنى نافذ بالصدر فى مشاجرة لخلافات الجيرة بقرية فرنوى بمركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة شبراخيت من المستشفى العام بوصول "أحمد .ع.ع" 23 سنة طالب ومقيم قرية فرنوى بدائرة المركز مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.
 
بسؤاله اتهم "شحاتة .ب.م" 33 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته وإحداث إصابته المشار إليها لخلافات بسبب الجيرة.
 
تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب المشار إليه، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بإحدى المجارى المائية، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى فى البحيرة

البحيرة

امن البحيرة

حوادث وقضايا

اخبار البحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاجرة




لا تفوتك
ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة