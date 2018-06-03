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إخوان تونس تدشن فندق حلال للفصل بين الجنسين ومنع الخمور

الأحد، 03 يونيو 2018 11:06 ص
إخوان تونس تدشن فندق حلال للفصل بين الجنسين ومنع الخمور راشد الغنوشى أثناء افتتاح الفدق
كتبت آمال رسلان
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فى إطار تغيير هوية الدولة المدنية تحاول حركة النهضة الإسلامية فرض مصطلح السياحة الحلال فى تونس، حيث قام أمس الأحد، رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشى - إخوان تونس – بتدشين فندق حلال بمدينة الحمامات بحضور القيادية بالحركة محرزية العبيدى وعدد من أنصار الحركة، ويعمل وفقا لتراتيب خاصة وتقديم منتجات خاصة.

 

وقال موقع أنباء تونس، إن الفندق يقوم على استقبال المحجبات والمنقبات والعائلات المتدينة فقط ولا يقوم بتوزيع الخمور، كما يمنع الاختلاط بين الجنسين، حيث يخصص "مسبح" خاص للنساء وآخر للرجال فيما ينظم مساءا سهرات دينية ويخصص فضاءات لأداء الصلاة.

 

وظهرت السياحة الحلال بتونس فى السنوات الأخيرة بعد الثورة وخاصة خلال فترة حكم الإخوان الأمر الذى أثار موجه غضب شعبية ضد هذا التوجه، محذرين من سطوة التيارات الإسلامية وتمددها والتأثير على هوية الدولة.

 

الغنوشى خلال الافتتاح
الغنوشى خلال الافتتاح
 
الغنوشى يفتتح الفندق
الغنوشى يفتتح الفندق
النهضة تفتتح فندق حلال
النهضة تفتتح فندق حلال
راشد الغنوشى
راشد الغنوشى

 


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تونس

السياحة الحلال

راشد الغنوشى

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