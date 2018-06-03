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إحالة اللبنانية "منى المذبوح" للمحاكمة العاجلة لاتهامها بإثارة الشائعات

الأحد، 03 يونيو 2018 03:59 م
إحالة اللبنانية "منى المذبوح" للمحاكمة العاجلة لاتهامها بإثارة الشائعات منى المذبوح
كتب حازم عادل
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قرر النائب العام إحالة المتهمة منى المذبوح لبنانية الجنسية للمحاكمة الجنائية العاجلة لإذاعتها عمدا شائعات من شأنها المساس بالمجمتع والتعدى على الأديان، فضلا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياة العام عبر صفحتها على التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

كانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، فى قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصرى، من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) ينطوى على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.
 

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