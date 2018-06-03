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الأحد، 03 يونيو 2018 06:22 م
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إثيوبيا تعتزم بناء قوة بحرية جديدة فى إطار إصلاحات عسكرية

الأحد، 03 يونيو 2018 06:02 م
إثيوبيا تعتزم بناء قوة بحرية جديدة فى إطار إصلاحات عسكرية رئيس وزراء إثيوبيا
أديس أبابا (رويترز)
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قالت وسائل الإعلام التابعة للدولة فى إثيوبيا إن هذه الدولة، التى لا تملك أى سواحل بحرية وفقدت إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر قبل نحو 30 عاما، تعتزم بناء قوة بحرية فى إطار إصلاحات عسكرية.

وسرحت إثيوبيا قواتها البحرية فى 1991 بعد انفصال إرتيريا التى كانت إقليما إثيوبيا وقتئذ عقب حرب من أجل الاستقلال استمرت 30 عاما. ومع ذلك تملك إثيوبيا معهدا بحريا لتدريب البحارة.

ونقلت هيئة فانا الإذاعية عن رئيس الوزراء أبى أحمد قوله خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين يوم الجمعة "بعد الجهود التى بُذلت لبناء دفاعنا الوطنى بنينا واحدة من أقوى القوات البرية والجوية فى أفريقيا.

"علينا أن نبنى قدرات قواتنا البحرية فى المستقبل".

 


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