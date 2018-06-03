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أول حالة وفاة مراقب بالثانوية العامة فى كفر الشيخ

الأحد، 03 يونيو 2018 01:24 م
أول حالة وفاة مراقب بالثانوية العامة فى كفر الشيخ امتحان
كفر الشيخ – محمد سليمان
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توفى سعد عبد الفتاح عبد الحكيم 59 سنة، أخصائى صحافة وإعلام بمدرسة الشهيد محمد شوقى محمد البدوى بإدارة بلقاس التعليمية، اليوم الأحد، إثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية عقب نزوله من محطة قطار السكة الحديد ببيلا قبل توجهه إلى لجنة الشهيد فرحات الإبتدائية بإدارة بيلا التعليمية بكفر الشيخ للمشاركة فى أعمال المراقبة بامتحانات الثانوية العامة.

وتعرض الملاحظ لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله إلى مستشفى بيلا المركزى لتلقى العلاج، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وجارى نقل جثمانه لمحل إقامته، واتخاذ الإجراءات الأزمة.

ويذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم  فى 1777 لجنة على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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