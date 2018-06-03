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أوكرانيا وإسبانيا توقعان على اتفاقية ضمان اجتماعى جديدة

الأحد، 03 يونيو 2018 07:30 م
أوكرانيا وإسبانيا توقعان على اتفاقية ضمان اجتماعى جديدة الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو
كييف (أ ش أ)
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أعلن الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو ، اليوم الأحد ، أنه تم الانتهاء من إعداد اتفاق ثنائى جديد بين حكومتى أوكرانيا وأسبانيا بشأن الضمان الاجتماعى والذى من المتوقع أن يحل سلسلة من القضايا المتعلقة بحماية الجالية الأوكرانية فى إسبانيا.

وقال بوروشنكو ـ فى كلمة أمام الجالية الأوكرانية فى مدريد ، وفقًا لما ذكرته صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية ـ " إنه بناء على طلبى فإن تعاوننا مع الأصدقاء الإسبان أدى للتوصل إلى اتفاقية ثنائية حول الضمان الاجتماعى تحل محل الاتفاقية السابقة التى تم توقيعها منذ 22 عامًا فى عام 1996".

وأعرب الرئيس الأوكرانى عن ثقته أن ذلك الاتفاق سيسمح بحل بعض القضايا فى المجال الاجتماعى فيما يتعلق بحماية الأوكرانيين والمجتمع الأوكرانى فى إسبانيا قريبًا.

كان بوروشنكو قد وصل إلى إسبانيا أمس السبت ، ومن المقرر أن يبقى حتى غد ، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع سلطات مدريد.

 


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