أهم 10 بوستات.. السفارة الأمريكية لطلاب الثانوية: نتمنى لكم حظا طيبا

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأحد، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:
1- السفارة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة: نتمنى لكم حظا طيبا فى الامتحانات
2- محل بالقاهرة باسم "كلبش"
3- أحفاد غادة عبد الرازق يزورونها فى كواليس تصوير "ضد مجهول"
غادة عبد الرازق
4- مصطفى خاطر: "الحمد لله.. صلاح شكله رايق وبيتفرج على ربع رومى"
5- "فركش قلب أمه".. السبكى يعلن الانتهاء من تصوير الفيلم بصورة على إنستجرام
6- عمر متولى يهنئ محمد إمام بفيلمه الجديد "ليلة هنا وسرور"
#طاعون بيبارك ل صاحبه واخوه #كبداكي على فيلمه الجديد #ليلة_هنا_و_سرور ❤️💪🏾 #محمد_إمام عيد الفطر ٢٠١٨ @mohamedemam_official
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7- على طريقته الخاصة.. عمرو سعد ينشر مجموعة صور من زيارته لمستشفى "أبو الريش"
8- الإعلامية سالي عبد السلام تهدى عمرة لمستمعة لها بالراديو توفت منذ عام ونصف
9- المخرج عمرو سلامة : هوس المنافسة ورقم "1" ما هو إلا "نفسنة"
10- حمدى الميرغنى ينشر فيديو من كواليس فيلم الأبلة طم طم ويعلق :"ربنا يعينك يا سقا"
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