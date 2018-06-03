أهم 10 بوستات.. السفارة الأمريكية لطلاب الثانوية: نتمنى لكم حظا طيبا

كتبت مريم بدر الدين

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأحد، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

1- السفارة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة: نتمنى لكم حظا طيبا فى الامتحانات





2- محل بالقاهرة باسم "كلبش"





3- أحفاد غادة عبد الرازق يزورونها فى كواليس تصوير "ضد مجهول"



غادة عبد الرازق

4- مصطفى خاطر: "الحمد لله.. صلاح شكله رايق وبيتفرج على ربع رومى"

5- "فركش قلب أمه".. السبكى يعلن الانتهاء من تصوير الفيلم بصورة على إنستجرام





6- عمر متولى يهنئ محمد إمام بفيلمه الجديد "ليلة هنا وسرور"

7- على طريقته الخاصة.. عمرو سعد ينشر مجموعة صور من زيارته لمستشفى "أبو الريش"







8- الإعلامية سالي عبد السلام تهدى عمرة لمستمعة لها بالراديو توفت منذ عام ونصف





9- المخرج عمرو سلامة : هوس المنافسة ورقم "1" ما هو إلا "نفسنة"

10- حمدى الميرغنى ينشر فيديو من كواليس فيلم الأبلة طم طم ويعلق :"ربنا يعينك يا سقا"