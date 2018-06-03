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أهم 10 بوستات.. السفارة الأمريكية لطلاب الثانوية: نتمنى لكم حظا طيبا

الأحد، 03 يونيو 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات.. السفارة الأمريكية لطلاب الثانوية: نتمنى لكم حظا طيبا طلاب الثانوية العامة
كتبت مريم بدر الدين
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأحد، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

1- السفارة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة: نتمنى لكم حظا طيبا فى الامتحانات 

السفارة الأمريكية
 

 

2- محل بالقاهرة باسم "كلبش"

أمير كرارة
 

 

3- أحفاد غادة عبد الرازق يزورونها فى كواليس تصوير "ضد مجهول"

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

 

4- مصطفى خاطر: "الحمد لله.. صلاح شكله رايق وبيتفرج على ربع رومى"

مصطفى خاطر

 

5- "فركش قلب أمه".. السبكى يعلن الانتهاء من تصوير الفيلم بصورة على إنستجرام

السبكى
 

 

6- عمر متولى يهنئ محمد إمام بفيلمه الجديد "ليلة هنا وسرور"

 

 

7- على طريقته الخاصة.. عمرو سعد ينشر مجموعة صور من زيارته لمستشفى "أبو الريش"


عمرو سلامة
 

 

8- الإعلامية سالي عبد السلام تهدى عمرة لمستمعة لها بالراديو توفت منذ عام ونصف

سارة عبد السلام
 

9- المخرج عمرو سلامة : هوس المنافسة ورقم "1"  ما هو إلا "نفسنة"

عمرو سلامة

 

10- حمدى الميرغنى ينشر فيديو من كواليس فيلم الأبلة طم طم ويعلق :"ربنا يعينك يا سقا"

 


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