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أمريكا: نريد من بيونج يانج خطوات "لا رجعة فيها" قبل تخفيف العقوبات عنها

الأحد، 03 يونيو 2018 06:39 ص
أمريكا: نريد من بيونج يانج خطوات "لا رجعة فيها" قبل تخفيف العقوبات عنها وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس
سنغافورة (أ ف ب)
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قال وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس الأحد، إن كوريا الشمالية لن تحصل على أى تخفيف للعقوبات، حتى تتخذ خطوات "لا رجعة فيها" لنزع الأسلحة النووية.

وخلال حديثه فى مؤتمر أمنى فى سنغافورة قبل انعقاد قمة مقررة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، شدد ماتيس على ضرورة أن يبقى المجتمع الدولى فى الوقت الحالى عقوبات مجلس الأمن على بيونج يانج.

وأضاف ماتيس خلال اجتماع مع وزيرى دفاع كوريا الجنوبية واليابان "لن تحصل كوريا الشمالية على الإعفاء من العقوبات إلا عندما تظهر خطوات يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها لنزع الاسلحة النووية".

وقال وزير الدفاع الكورى الجنوبى سونج يونج - مو إنه نظرا للتطورات الأخيرة فى كوريا الشمالية "يمكن أن نكون متفائلين بحذر بينما نمضى قدما".

وأكد ترامب الجمعة ان القمة مع زعيم كوريا الشمالية ستعقد كما كانت مقررة فى 12 يونيو فى سنغافورة.

وتطالب واشنطن "بنزع كامل للاسلحة النووية قابل للتحقق ولا يمكن الرجوع عنه". وتقول الولايات المتحدة انها مستعدة لضمان "امن" النظام الكورى الشمالى الذى يعتبر ان ترسانته النووية تشكل ضمانة لبقائه.

           

 


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