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الأحد، 03 يونيو 2018 12:16 م
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أكياس بلاستيكية تسد معدة حوت نفق فى تايلاند

الأحد، 03 يونيو 2018 11:09 ص
أكياس بلاستيكية تسد معدة حوت نفق فى تايلاند حوت نافق-أرشيفية
رويترز
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قال مسؤولون بحريون، اليوم الأحد، إن نحو 80 قطعة مخلفات بلاستيكية تزن ثمانية كيلوجرامات وجدت فى معدة حوت نفق فى تايلاند بعد محاولات دامت خمسة أيام لإنقاذه.

وعُثر على الحوت يوم الاثنين فى قناة فى إقليم سونجخلا فى جنوب تايلاند وقدم فريق من البيطريين العلاج له.

وقالت إدارة الموارد البحرية على موقعها الإلكترونى إن الحوت بصق خمسة أكياس بلاستيكية يوم الجمعة ونفق بعد ذلك، وأظهر التشريح وجود 80 كيسا بلاستيكيا ومواد بلاستيكية أخرى تزن ثمانية كيلوجرامات فى معدة الحوت.

وقال جاتوبورن بوروسبات مدير الإدارة إنهم يعتزمون تكثيف التوعية بالمشكلة فى اليوم العالمى للمحيطات يوم الثامن من يونيو والدعوة لتقليل استخدام المنتجات البلاستيكية.

وقال لرويترز "سنستخدم حالة الحوت وندعو جميع القطاعات لإبداء نواياها بشأن كيفية تقليل استخدام البلاستيك فى تايلاند".

ويستخدم التايلانديون كميات هائلة من الأكياس البلاستيكية لكن السلطات أطلقت حملات فى محاولة لإقناع الناس بتقليل استخدامها واستبدالها بأكياس يمكن إعادة استخدامها.

وعلى مستوى العالم، قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة فى ديسمبر ، إن نحو ثمانية ملايين طن من المواد البلاستيكية ما بين زجاجات وأغلفة وغيرها- تلقى فى المحيطات كل عام مما يتسبب فى تدمير الحياة البحرية وفى دخول هذه المواد إلى السلسلة الغذائية للبشر.

 

 


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