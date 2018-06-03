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أسعار الذهب اليوم الأحد 3-6-2018 فى مصر

الأحد، 03 يونيو 2018 01:17 م
أسعار الذهب اليوم الأحد 3-6-2018 فى مصر الذهب - صورة أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 3-6-2018 بالتزامن مع أجازة سوق الصاغة وتوقف عمليات البيع والشراء، فى ظل الإجازة الأسبوعية لتجار الذهب.

 

 

أسعار الذهب
 

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد، سجلت 646 جنيها لعيار 21 فى الوقت الذى سجل فيه عيار 18 حوالى 553 جنيها، فيما بلغ عيار 24 حوالى 738 جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب 5168 جنيه، وبلغ سعر أوقية الذهب 1294 دولار.

 

 

الذهب اليوم

سعر الذهب فى مصر قد يتأثر بعامل العرض والطلب، لكن المحرك الرئيسى لسعر الذهب فى مصر هو تحرك الأوقية سواء صعودا أو هبوطا، كما أن عامل تغير سعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية مؤثر فى حركة الأسعار بسوق الصاغة.

 

 


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