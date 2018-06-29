84%من القراء يستبعدون تراجع سرقات الكهرباء بعد تسهيلات التصالح مع المديونيات

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تراجع سرقات الكهرباء بعد تسهيلات التصالح مع المديوينات، استبعد غالبية القراء تراجع سرقات الكهرباء بعد تسهيلات التصالح مع المديوينات.

واستبعد 84% من القراء تراجع سرقات الكهرباء بعد تسهيلات التصالح مع المديوينات، بينما توقع 13% من القراء تراجع سرقات الكهرباء بعد تسهيلات التصالح مع المديوينات، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء تراجع سرقات الكهرباء بعد تسهيلات التصالح مع المديوينات.



