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84%من القراء يستبعدون تراجع سرقات الكهرباء بعد تسهيلات التصالح مع المديونيات

الجمعة، 29 يونيو 2018 07:06 ص
84%من القراء يستبعدون تراجع سرقات الكهرباء بعد تسهيلات التصالح مع المديونيات الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تراجع سرقات الكهرباء بعد تسهيلات التصالح مع المديوينات، استبعد غالبية القراء تراجع سرقات الكهرباء بعد تسهيلات التصالح مع المديوينات.

واستبعد 84% من القراء تراجع سرقات الكهرباء بعد تسهيلات التصالح مع المديوينات، بينما توقع 13% من القراء تراجع سرقات الكهرباء بعد تسهيلات التصالح مع المديوينات، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء تراجع سرقات الكهرباء بعد تسهيلات التصالح مع المديوينات.

 


 

 


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الكهرباء

سرقات التيار

تسهيلات

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