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8 خطوات هامة لعلاج القولون العصبى بالطب البديل بدون أدوية

الجمعة، 29 يونيو 2018 04:23 م
8 خطوات هامة لعلاج القولون العصبى بالطب البديل بدون أدوية الدكتورة ميساء عبد الله سعيد
كتبت أمل علام
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قالت الدكتورة ميساء عبد الله سعيد أستاذ ورئيس قسم الكبد والجهاز الهضمى بطب الزقازيق، خلال مؤتمر الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب فى طب الكبد والجهاز الهضمى، أن استخدام الطب البديل فى علاج القولون العصبى يتطلب الآتى:

أولا: أخذ قسط كبير من النوم

ثانيا : المرضى الذين يعانون من الإمساك لابد من أخذ قسط وافر من المياه فى اليوم.

ثالثا : المضغ ببطء وأن يبتعد عن مضغ اللبان لتجنب حدوث انتفاخ.

رابعا : البعد عن المنبهات مثل الشاى والقهوة.

خامسا : الحركة المستمرة، وممارسة التمارين الرياضية 3 مرات فى الأسبوع على الأقل لتحسين نمط حياته.

خامسا : تجنب الأطعمة التى تزيد من الأعراض مثل الكرنب والقرنبيط.

سادسا : استعمال  زيت النعناع، لأنه يقلل من الألم أو المغص فى حالات القولون العصبى، ولابد أن يراعى عدم إصابته باى أمراض أخرى مصاحبة تتعارض مع استعماله.

سابعا : تناول الألياف الذائبة " ميثيل سيليلوز "لأنها تحسن من الإمساك فى هؤلاء المرضى ،وممارسة بعض تمارين التأمل والتى تجعل المريض لا يفكر فى أى شىء لكى تتحسن الأعراض.

وأكدت على ضرورة علاج المريض بعلاج غير دوائى وبالأدوية المناسبة لحالته ،وتثقيف المريض بالتعايش مع المرض.


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