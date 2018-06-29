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الجمعة، 29 يونيو 2018 07:50 م
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وضع لوحات إرشادية بمصر الجديدة لتعريف المواطنين بمبادرة "الرصيف حق للمشاة"

الجمعة، 29 يونيو 2018 06:07 م
وضع لوحات إرشادية بمصر الجديدة لتعريف المواطنين بمبادرة "الرصيف حق للمشاة" عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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بدأت أجهزة محافظة القاهرة وحى مصر الجديدة، فى تركيب لوحات إرشادية لتعريف المواطنين بأهمية ودور مبادرة الرصيف حق للمشاة، وذلك على رصيف حديقة الميرلاند المواجه لشارع الأثرى محمد نافع، وذلك بعد الانتهاء من تطويره ودهانه.
 
وقال إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، أنه تم الانتهاء من ترميم هذه المسافة، مشيرا إلى أنه جارى استكمال ترميم وصيانة الرصيف المحيط بحديقة الميرلاند بتحويله إلى ممشى رياضى حول الحديقه البالغ مساحتها 50 فدان.
 
وأضاف رئيس الحى، أنه بعد الانتهاء من هذا المربع سيتم الانتقال إلى شوارع أخرى مع إزالة أية إشغالات أو تعديات على الأرصفة.

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