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وزير المالية: 2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد تصل الأسبوع المقبل

الجمعة، 29 يونيو 2018 11:54 م
وزير المالية: 2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد تصل الأسبوع المقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب – أحمد يعقوب
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الجمعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه من المتوقع أن تصل الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى، الأسبوع المقبل، وبقيمة 2 مليار دولار، على أن تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى.

 

وقاد فريق وزارة المالية التفاوض مع صندوق النقد الدولى، عن طريق فرق فنية متخصصة بالوزارة، حيث تنفذ الحكومة المصرية إصلاحات هيكلية جريئة تتمثل فى تحرير سعر الصرف وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادى على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام.

 

وعقد المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، اجتماعًا بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تضمن بحث ومناقشة المراجعة التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر.

 

 


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اخبار الاقتصاد المصرى

قرض صندوق النقد لمصر

وزير المالية




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