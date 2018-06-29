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وزير القوى العاملة يسلم مواطنة هوية صرف المعاش التقاعدى بالعراق لزوجها المتوفى

الجمعة، 29 يونيو 2018 11:03 ص
وزير القوى العاملة يسلم مواطنة هوية صرف المعاش التقاعدى بالعراق لزوجها المتوفى محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمود راغب
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فى لفته إنسانية لوزير القوى العاملة، محمد سعفان، لبى طلب مصرية، وأصدر توجيهاته لمكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالعاصمة العراقية بغداد، بسرعة استخراج الهوية التقاعدية للمواطنة المصرية فتحية محمد خالد كفافى، والتى بموجبها تستطيع صرف المعاش الشهرى بها من هيئة التقاعد الوطنية بالعراق، كونها وريثة المتوفى سليمان محمد علي، وأحضر المستشار العمالى بالعراق محمد حسن على الهوية من بغداد.
 
وقام محمد سعفان، وزير القوى العاملة بتسليم الهوية بنفسه للمواطنة المصرية فى وجود أولادها وأحفادها بديوان عام الوزارة، التى قامت بدورها بتقدم كل الشكر والتقدير على رعاية الوزارة للعاملين المصريين بالخارج، فضلا عن الحفاظ على مستحقاتهم سواء خلال خدمتهم بدولة العمل أو بعد انتهائها.
 

 


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صرف المعاش

المعاش التقاعدي

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