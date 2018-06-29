video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 12:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الرى يشارك فى إطلاق مشروع "بنك الشباب المصرى"

الجمعة، 29 يونيو 2018 11:10 م
وزير الرى يشارك فى إطلاق مشروع "بنك الشباب المصرى" محمد عبد العاطى وزير الرى
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق
شارك الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى حفل إطلاق مشروع بنك الشباب المصرى بنسخته الأولى فى مصر والعالم العربى الذى أطلقته وقفية المعادى الأهلية، تحت رعاية الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبى ووزارة البيئة والجمعيات الأهلية وعدد كبير من الشباب المشارك فى المشروع.
 
وأكد عبد العاطى، حرص الوزارة على التواصل الدائم مع الشباب باعتبارهم العنصر النشط والفعال فى المجتمع بشكل عام، وفى قضايا المياه بشكل خاص، مشيرا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه الذى تنظمه الوزارة أكتوبر القادم سيتضمن تخصيص جزء من فعالياته للشباب للتعرف على أفكارهم فيما يخص مجال المياه، مؤكدا أنه "كلما وجدت العقول وجدت معها الحلول".
 
وأضاف أن الوزارة بصدد استكمال مشروع ممشي أهل مصر على طول نهر النيل من حلوان وحتى القناطر.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الرى يحمل رسالة شفهية من السيسي لرئيس جنوب السودان.. رحلة نهرية من جوبا لإقليم منجلا.. ولقاءات مع مسئولين لبحث أوجه التعاون.. محمد عبد العاطى: انتهاء دراسات "سد واو" متعدد الأغراض لصالح أبناء الجنوب

البرلمان يحاسب وزير الرى.. مناقشة 76 طلب إحاطة و4 طلبات مناقشة عامة و13 سؤالا بشأن مشاكل المياه.. محمد عبد العاطى للنواب: توجد أزمة مياه.. وأنا مش مطمن لسد النهضة.. ونائب يطالب بإعدام كل من يتعدى على نهر النيل

تفاصيل اجتماعات اللجنة الفنية لسد النهضة فى أديس أبابا.. محمد عبد العاطى: نجتمع فى وقت حرج ولا تزال القضايا الرئيسية معلقة حتى الآن.. والوزير الإثيوبى: ملتزمون تماما فى تبادل المعلومات المتعلقة بالسد

وزير الرى

الشباب

التضامن الاجتماعى

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة