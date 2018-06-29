وزير الرى يشارك فى إطلاق مشروع "بنك الشباب المصرى"

كتبت أسماء نصار

شارك الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى حفل إطلاق مشروع بنك الشباب المصرى بنسخته الأولى فى مصر والعالم العربى الذى أطلقته وقفية المعادى الأهلية، تحت رعاية الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبى ووزارة البيئة والجمعيات الأهلية وعدد كبير من الشباب المشارك فى المشروع.

وأكد عبد العاطى، حرص الوزارة على التواصل الدائم مع الشباب باعتبارهم العنصر النشط والفعال فى المجتمع بشكل عام، وفى قضايا المياه بشكل خاص، مشيرا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه الذى تنظمه الوزارة أكتوبر القادم سيتضمن تخصيص جزء من فعالياته للشباب للتعرف على أفكارهم فيما يخص مجال المياه، مؤكدا أنه "كلما وجدت العقول وجدت معها الحلول".

وأضاف أن الوزارة بصدد استكمال مشروع ممشي أهل مصر على طول نهر النيل من حلوان وحتى القناطر.