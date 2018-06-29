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وزير الدفاع اللبنانى: أزمة النازحين السوريين تشكل عبئا كبيرا على لبنان

الجمعة، 29 يونيو 2018 01:06 م
وزير الدفاع اللبنانى: أزمة النازحين السوريين تشكل عبئا كبيرا على لبنان نازحين سوريين
أ ش أ
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أكد وزير الدفاع اللبنانى يعقوب الصراف، أن أزمة النازحين السوريين داخل الأراضى اللبنانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على بلاده، داعيا المجتمع الدولى إلى مساعدة لبنان على حل هذه الأزمة، خاصة وأن عدد اللاجئين السوريين أصبح يضاهى نصف عدد سكان لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال "الصراف" اليوم نظيرته الأسبانية مارجريتا روبلس والوفد المرافق لها، حيث عقد الجانبان اجتماعا ناقشا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة فى المجالين الدفاعى والعسكرى، والتداول فى سبل تعزيز التعاون بين لبنان وأسبانيا وتطويره عبر اتفاقيات تطال مجالات عدة لاسيما المجال الاقتصادى، وبحث الأوضاع العامة فى لبنان والمنطقة.


وأكد وزير الدفاع اللبنانى أهمية تقديم المجتمع الدولى المساعدة لبلاده فى مجال تأمين العودة الكريمة والآمنة للنازحين السوريين إلى وطنهم، وعدم انتظار انتهاء الحرب فى سوريا، لأن لبنان بات يرزح تحت ثقل هذا النزوح الذى يفوق طاقته على التحمل، فى الوقت الذى يمثل فيه لبنان عنصر استقرار لكل المنطقة.

كما تناولت المناقشات مسألة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، حيث أكد "الصراف" عدم وجود نية لدى لبنان للاعتداء على أحد، مشيرا إلى أن إسرائيل "هى التى تقوم باستباحة سيادة الدولة اللبنانية يوميا وبشكل فاضح".


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