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وزير الخارجية التركى: أنقرة لن تقطع علاقاتها التجارية مع إيران بأمر آخرين

الجمعة، 29 يونيو 2018 11:27 ص
وزير الخارجية التركى: أنقرة لن تقطع علاقاتها التجارية مع إيران بأمر آخرين وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو
أنقرة (رويترز)
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قال وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو اليوم الجمعة، إن بلاده لن تقطع العلاقات التجارية مع طهران بناء على أوامر من دول أخرى، وذلك بعد أن أبلغت الولايات المتحدة هذا الأسبوع دولا بوقف جميع وارداتها من النفط الإيرانى اعتبارا من نوفمبر.

أدلى تشاووش أوغلو بهذه التصريحات خلال مقابلة مع شبكة (إن.تى.فى) التلفزيونية.

وتعتمد تركيا على الاستيراد لتوفير جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، وقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان العام الماضى إن تركيا تتطلع لزيادة حجم تجارتها السنوية مع إيران إلى 30 مليار دولار من 10 مليارات دولار.

وزاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الضغط على حلفاء الولايات المتحدة لتقليص التمويل المتجه إلى إيران.

 


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