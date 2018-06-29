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وزير التنمية المحلية يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة 30 يونيو

الجمعة، 29 يونيو 2018 09:37 ص
وزير التنمية المحلية يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة 30 يونيو اللواء محمود شعراوى
كتب – محمود عثمان
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بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
 
وقال اللواء شعراوى فى البرقية: "يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن جميع العاملين بوزارة التنمية المحلية بأصدق التهانى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة التى عبرت عن تلاحم شعب مصر العظيم والجيش والشرطة، داعياً الله العلى القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يكلل الله خطاكم بكل النجاح والتوفيق لتحقيق التنمية والاستقرار لمصرنا الغالية".
 
كما بعث الوزير اللواء محمود شعراوى ببرقية تهنئة أيضاً إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى 30 يونيو.
 
 

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