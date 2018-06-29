video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 09:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الأوقاف:30 يونيو كتبت تاريخا استثنائيا لمصر.. والرئيس السيسى قام بأعظم عملية إنقاذ وطنى

الجمعة، 29 يونيو 2018 08:52 م
وزير الأوقاف:30 يونيو كتبت تاريخا استثنائيا لمصر.. والرئيس السيسى قام بأعظم عملية إنقاذ وطنى وزير الأوقاف
إضافة تعليق

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن ثورة ٣٠ يونيو كتبت تاريخا استثنائيا لمصر وجنبتها دائرة الفوضى التى وقعت فيها كثير من الدول، فلم تقم ولم تخرج منها.

وأضاف وزير الأوقاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بأفضل عملية إنقاذ وطنى فى عصرنا الحالى،  وأن المستقبل القريب سيشهد بإذن الله تعالى مرحلة جنى ثمار ما تحقق من إنجازات فى مجالات متعددة كالكهرباء والطاقة والطرق والبنية التحتية والإسكان والمدن الجديدة واستصلاح الأراضي وتخفيض نسب البطالة وتحسين مناخ الاستثمار وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وغير ذلك من المشروعات القومية الكبرى ، مما يتطلب منا جميعا بذل المزيد من الجهد  فى بناء وطننا ، والوقوف صفا واحدا فى وجه دعاة الفوضى من الإرهابيين والعملاء والمأجورين. .


إضافة تعليق

الاوقاف

30 يونيو

السيسى

محمد مختار جمعة




لا تفوتك
السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة