وزير الأوقاف:30 يونيو كتبت تاريخا استثنائيا لمصر.. والرئيس السيسى قام بأعظم عملية إنقاذ وطنى

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن ثورة ٣٠ يونيو كتبت تاريخا استثنائيا لمصر وجنبتها دائرة الفوضى التى وقعت فيها كثير من الدول، فلم تقم ولم تخرج منها.

وأضاف وزير الأوقاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بأفضل عملية إنقاذ وطنى فى عصرنا الحالى، وأن المستقبل القريب سيشهد بإذن الله تعالى مرحلة جنى ثمار ما تحقق من إنجازات فى مجالات متعددة كالكهرباء والطاقة والطرق والبنية التحتية والإسكان والمدن الجديدة واستصلاح الأراضي وتخفيض نسب البطالة وتحسين مناخ الاستثمار وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وغير ذلك من المشروعات القومية الكبرى ، مما يتطلب منا جميعا بذل المزيد من الجهد فى بناء وطننا ، والوقوف صفا واحدا فى وجه دعاة الفوضى من الإرهابيين والعملاء والمأجورين. .