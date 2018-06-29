وزير الأوقاف: الرئيس السيسي قام بأعظم عملية إنقاذ وطنى فى 30 يونيو

كتب لؤى على

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن ثورة 30 يونيو كتبت تاريخا استثنائيا لمصر، وجنبتها الفوضى التى وقعت فيها كثير من الدول، فلم تقم ولم تخرج منها، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بأفضل عملية إنقاذ وطنى فى عصرنا الحالى.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن المستقبل القريب سيشهد بإذن الله تعالى مرحلة جنى ثمار ما تحقق من إنجازات فى مجالات متعددة كالكهرباء والطاقة والطرق والبنية التحتية والإسكان والمدن الجديدة واستصلاح الأراضى وتخفيض نسب البطالة وتحسين مناخ الاستثمار وارتفاع احتياطى النقد الأجنبى وغير ذلك من المشروعات القومية الكبرى، مما يتطلب منا جميعا بذل المزيد من الجهد فى بناء وطننا، والوقوف صفا واحدا فى وجه دعاة الفوضى من الإرهابيين والعملاء والمأجورين.

كان وزير الأوقاف أكد فى خطبة الجمعة أن بناء الأوطان وحمايتها من أهم مقاصد الأديان، وحذر من الانسياق خلف مواقع الجماعات الإرهابية التى تعمل على نشر الأكاذيب والافتراءات وبث الشائعات بقصد إثارة الفوضى وهز استقرار الدولة، وهو ما يحتم علينا جميعا التصدى بكل قوة للعناصر الإرهابية المجرمة المخربة، وأن تكشف كذبهم وافتراءهم وزيغهم وزيفهم وضلالهم، وألا نسمح للمفسدين بالنيل من وطننا أو أمننا واستقرارنا، وأن نعمل بكل ما أوتينا من قوة فى مواصلة مسيرة البناء والتعمير، فديننا فن صناعة الحياة لا صناعة الموت، ودين البناء والتعمير لا الإفساد ولا التخريب.