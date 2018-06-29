هكذا تداولت قضية مقتل "النائب العام" بين الجهات القضائية خلال 3 أعوام

كتب أحمد الجعفرى

صباح يوم الـ29 من يونيو 2015 تحرك موكب النائب العام الراحل المستشار هشام بركات من أمام منزله بالنزهة متوجهًا إلى مكتبه، ولم يلبث أن تحرك الموكب حتى انفجرت سيارة مفخخة بجواره، زرعتها عناصر الإرهاب قاصدة اغتياله، فأصيب فى الحادث بعدة إصابات من بينها نزيف داخلى وتهتك فى الكبد، وأجريت له عملية جراحية عاجلة إلا أنه فارق الحياة.

وبعد مرور 3 سنوات على الواقعة، وملاحقة أجهزة الأمن للعناصر الإرهابية المتورطة فى اغتياله والقبض على عدد منهم، يرصد "اليوم السابع"، تطورات القضية التى شغلت الرأى العام المصرى والعالمى على مدار السنوات الثلاثة.