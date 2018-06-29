video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

هشام عرفات يبحث مع البنك الدولى التعاون فى مجالى النقل الحضرى والملاحة النهرية

الجمعة، 29 يونيو 2018 11:00 ص
هشام عرفات يبحث مع البنك الدولى التعاون فى مجالى النقل الحضرى والملاحة النهرية د. هشام عرفات خلال الاجتماع
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق
اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع وفد البنك الدولى لبحث التعاون بين الجانبين فى مجالى النقل الحضرى والملاحة النهرية بحضور الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل.
 
 ناقش الجانبان وفق بيان صحفى العرض المقدم من البنك الدولى لتقدم الدعم الفنى لجهاز تنظيم النقل من خلال المساعدة فى وضع الهيكل التنظيمى للجهاز وبطاقات الوصف الوظيفى وإتاحة دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين بالجهاز.
 
 وأكد الوزير على أهمية هذا الجهاز الذى تمت الموافقة على القانون المنظم له فى كلا من مجلس الوزراء و مجلس الدولة ليتم عرضه على مجلس النواب لدراسته والموافقة النهائية عليه خلال الفترة القادمة .
 
وأشار اعرفات إلى ان مهمة جهاز تنظيم النقل هى تنظيمية لوضع السياسات العامة وليست تنفيذية منوها إلى أن الجهاز سيقوم بإصدار تصاريح وتراخيص نقل الركاب والبضائع ووضع سياسات واضحة لمنظومة نقل الركاب والبضائع وذلك للنقل الداخلى والدولى. 
 
وولفت الوزير إلى أن الحهاز سيكون مسئولا طرح خطوط نقل الركاب لتوفير خدمه جيدة بالاضافة إلى تقسیم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب؛ وسينظم خطوط النقل داخل المدن مشيرا إلى ان التعاون مع البنك الدولى فى هذا المجال سيكون له أثرا إيجابيا على الدعم الفنى للجهاز .
 
كما تطرقت المباحثات مع البنك الدولى إلى التعاون بين الجانبين فى مجال النقل النهرى حيث عرض البنك المساهمة فى إعداد الدراسات الخاصة بتطوير منظومة الملاحة النهرية والمسارات النهرية وكذلك إعداد كراسات الشروط والعقود والمواصفات الخاصة بالموانيء النهرية التى ترغب الهيئة فى طرحها على المستثمرين.
 
كما عرض البنك تمويل انشاء هويس ملاحى كبير بجانب هويسى المالح الرابطين لميناء الاسكندرية بترعة النوبارية لزيادة المنقول عبر المسار الملاحى القاهرة/ الإسكندرية.
 
وأشار وزير النقل إلى أن تطوير الاهوسة الحالية وانشاء اهوسة جديدة من شأنه أن يرفع معدل التداول خلال النهر، ويعطى سرعة وصول السلع الاستراتيجية لجهات الاستخدام وتخفيض تكلفة النقل مشيرا إلى أن الوزارة لديها استراتيجية واضحة لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل بما يساهم فى توفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئى الجيد الذى ينجم عن تقليل حجم الملوثات.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير النقل: ارتفاع خسائر السكة الحديد 860 مليون جنيه سنويا بعد تحريك أسعار الوقود

وزير النقل

النقل الجماعى

النقل النهرى

البنك الدولى

هشام عرفات




لا تفوتك
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة