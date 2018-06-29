ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

ينشر اليوم السابع نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة والذى أدى الطلاب الامتحان فى المادة أمس الخميس.
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
نموذج إجابة الجغرافيا (1)
نموذج إجابة الجغرافيا (2)
نموذج إجابة الجغرافيا (3)
نموذج إجابة الجغرافيا (4)
نموذج إجابة الجغرافيا (5)
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عدد الردود 0
بواسطة:
Sanaa
اجابة نموذج الجغرافيا٢٠١٨
ارجو التحقيق فى الاجابةالخاطـءة فى نموذج الاجابة ١_بم تفسر تعد الحدود الجبليه من اقوى الحدودالسياسية بين الدول ٢_مانتاءج عجز الاتحاد السوڤيتى عن تطوير نظم انتاجه الاقتصادى (اجابة السؤلين ليست صحيحه) لاتتناسب مع كتاب المدرسة