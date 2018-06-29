نفوق 73 رأس ماشية في حريق 10 أحواش بمركز أبنوب في أسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسيوط، علي حريق اندلع في 10 أحواش منازل بقرية رفاعي الطهطاوي التابعة بمنطقة عرب العوامر بمركز ابنوب، دون وقوع خسائر بشرية.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغًا من الأهالي باندلاع حريق في عدد من أحواش المنازل بقرية رفاعي الطهطاوي - دائرة المركز.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء وتمكنت من إطفاء الحريق قبل امتداده إلي المناطق المجاورة، وبالمعاينة الأولية تبين نفوق نحو 40 رأس ماشية و 33 رأس غنم، و25 إردب قمح وذرة، و85 طائر من الدجاج والحمام، وجار تحرير المحضر اللازم.