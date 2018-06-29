نصر الله: سنعمل مع الدولة السورية لمساعدة اللاجئين الراغبين فى العودة

بيروت (رويترز)

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله اليوم الجمعة، إن الحزب سينسق مع سوريا والأمن العام اللبنانى للمساعدة فى إعادة اللاجئين السوريين الذين يريدون العودة إلى بلادهم.

وقال نصر الله إن حزب الله سيشكل "لجانا شعبية فى مختلف المناطق للتواصل مع النازحين لمن يرغب، نحن لا نريد أن نلزم أحدا، نحن نريد أن نقدم هذه المساعدة الإنسانية الوطنية التى تخدم الشعبين اللبنانى والسورى".

وتابع الأمين العام للحزب "نحن أمام تحول كبير وانتصار كبير جدا في جنوب سوريا" حيث يحقق الجيش مكاسب سريعة ضد المسلحين.

وأضاف أن حزب الله سيضع آلية لإعادة أكبر عدد ممكن من النازحين السوريين.

وقدم حزب الله، وهو جماعة شيعية، دعما حيويا للجيش السورى فى الحرب وساعده على استعادة أجزاء كبيرة من البلاد.