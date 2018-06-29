نائب ترامب يطالب أمريكا الوسطى بوقف الهجرة للولايات المتحدة

إيمان حنا

دعا نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، رؤساء دول أمريكا الوسطى إلى وقف طوفان الهجرة غير الشرعية إلى حدود الولايات المتحدة.

وقال بنس خلال مؤتمر صحفى مع رؤساء دول جواتيمالا وسلفادور وهندوراس بالعاصمة جواتيمالا سيتى، صباح اليوم :" منذ بداية هذا العام أكثر من 150 ألف شخص من جواتيمالا وهندوراس وسلفادور غادروا بلادهم وقاموا برحلة خطيرة إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة سعيًا لدخول بلادنا بشكل غير شرعى" ، مشيرًا إلى أن قلة منهم فروا من الاضطهاد من بين هذا الطوفان من المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف أن هناك تجار بشر وأعضاء عصابات عنيفة يستغلون هؤلاء المهاجرين الذين يسعون إلى فرص اقتصادية يقودها الاعتقاد الخاطئ بأنه يمكنهم تجاهل قوانين بلادنا دون عواقب.

وشدد بنس على ضرورة إنهاء هذا النزوح إلى بلاده بأسرع وقت، معتبرًا أنه يشكل تهديدًا لأمن الولايات المتحدة.