نائب ترامب يدعو أمريكا اللاتينية لاتخاذ إجراءات لعزل حكومة نيكولاس مادورو

كتبت فاطمة شوقى

دعا نائب الرئيس الأمريكى ، مايكل بنس، امريكا اللاتينية بالمزيد من الضغوط على فنزويلا، واتخاذ إجراءات لعزل حكومة نيكولاس مادورو.

وقال نائب الرئيس، أثناء زيارته إلى الاكوادورو إنه قدم مساعدة اقتصادية بقيمة 2 مليون دولار إلى العاصمة الإكوادورية "كيتو" لمواجهة التدفق المتزايد من الفنزويليين الذين يصلون يوميا إلى البلاد.

ووفقا لصحيفة "بورتوفيلو" الكولومبية فقد التقى بنس فى كيتو مع الرئيس الإكوادوري لينين مورينو كجزء من جولة فى أمريكا اللاتينية، والتى تضمنت اجتماعا مع الفنزويليين فى البرازيل، الذين غادروا بلادهم بسبب الأزمة الاقتصادية التى تعصف بالبلاد، والتى تسببت فى نقص المواد الغذائية والدواء وأوجه القصور الأخرى.

وقال بنس فى بيان مشترك مع مورينو "نحث بكل الاحترام الاكوادور وجميع حلفائنا فى المنطقة على اتخاذ خطوات لعزل نظام نيكولاس مادورو، الذى يمثل تهديدا لأمننا، ففنزويلا تنهار بسبب الديكتاتورية ".

وقال مورينو إنه رحب بما يقرب من 150 ألف مواطن فنزويلى فى أراضيه ويشعر بالقلق من الوضع، كما تضمن جدول الأعمال مواضيع مثل التعاون والمساعدة فى الأمن ومكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد، كما تهتم إكوادور بالبحث عن اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة ، شريكها التجارى الرئيسى.

ومن ناحية آخرى ، كان مادورو وصف بنس قبل زيارته الى الاكوادورو بأنه "ثعبان سام" ووعد بإلحاق هزيمة به امام محاولاته لانهاء حكومته.