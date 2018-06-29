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موقع الفراعين يعلن عقد قران توفيق عكاشة وحياة الدرديرى

الجمعة، 29 يونيو 2018 06:35 م
موقع الفراعين يعلن عقد قران توفيق عكاشة وحياة الدرديرى عقد قران توفيق عكاشة وحياة الدرديرى
كتب رامى محيى الدين
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نشر موقع الفراعين نيوز، خبر إعلان زواج الإعلامى توفيق عكاشة و الإعلامية حياة الدرديرى. 
 
وقال الموقع على صفحته، «صرحت الإعلامية القديرة حياة الدرديري لموقع الفراعين نيوز بأنه تم عقد قرانها أمس على الإعلامي الدكتورتوفيق عكاشة وأنها تتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنهاء الخلاف، مؤكدة أن السيدة مفيدة الفقي رئيس مجلس إدارة شركة فيرجينيا للانتاج الاعلامي هي والدتها وأنها تحبها ولن تقبل غير ذلك».
 
قبل اعلان موقع قناة الفراعين الرسمى عن الزواج كان «عكاشة» بصفته العضو المنتدب بالوكالة لشركة فيرجينا للإنتاج الاعلامى والمالكة لقناة الفراعين الفضائية، قد أصدر- حسب بيان له - وبعد موافقة السيدة مفيدة الفقى رئيس مجلس الادارة ، قرارا ملزما وفقا لقانون الشركات صادرا بالقانون رقم 8 استثمار وبعد مراجعة الموقف القانوني للمستفيد من القرار، قرر العضو المنتدب بالوكالة الاعلامي الدكتور توفيق عكاشة بتعيين الاعلامية حياة الدرديرى مديرا عاما لقناة الفراعين على أن تباشر مهام عملها وفقا للقانون فور اخطارها رسميا.
 
وقال موقع الفراعين: «ويأتى القرار بعد مراجعة الكفاءة المهنية للأستاذة حياة الدرديرى وأقدميتها باعتبارها أقدم اعلامية بقناة الفراعين وهى معينة بصفة رسمية وقانونية بالقناة».
 
كما تم تكليف فاروق عكاشة المدير الادارى بالقناة باتخاذ الاجراءات القانونية وإخطار هيئة الاستثمار ومدينة الانتاج الاعلامي والشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات والجهات الرسمية الأخرى بالقرار وجعل الاستاذة حياة الدرديرى مفوضا بالتوقيع على كافة الاجراءات والعلاقات التى تربط القناة مع الغير وفق البيان.
 

 
 

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توفيق عكاشة

الفراعين

حياة الدرديرى




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