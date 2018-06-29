موسكو تستبعد حدوث صدام بين الجيشين الروسى والأمريكى فى سوريا

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استبعد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، إمكانية حدوث صدام بين القوات الروسية والأمريكية فى سوريا.

وقال فيرشينين، فى تصريح، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة، إن ذلك يرجع إلى أن روسيا والولايات المتحدة تملكان قناة جيدة وموثوقة فى الاتصالات العسكرية، وأضاف الدبلوماسى الروسى، "نحن نبقى على الاتصال مع نظرائنا الأمريكيين فى جميع الأحوال، لا ينبغى أن يكون ولا يمكن أن يكون هناك منازعات بيننا أو بين جيوش بلداننا، بالطبع، نحن نحتاج لأن نواصل مكافحة الإرهابيين".