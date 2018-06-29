video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

موسكو تستبعد حدوث صدام بين الجيشين الروسى والأمريكى فى سوريا

الجمعة، 29 يونيو 2018 11:34 ص
موسكو تستبعد حدوث صدام بين الجيشين الروسى والأمريكى فى سوريا القوات الروسية فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

استبعد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، إمكانية حدوث صدام بين القوات الروسية والأمريكية فى سوريا.

وقال فيرشينين، فى تصريح، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة، إن ذلك يرجع إلى أن روسيا والولايات المتحدة تملكان قناة جيدة وموثوقة فى الاتصالات العسكرية، وأضاف الدبلوماسى الروسى، "نحن نبقى على الاتصال مع نظرائنا الأمريكيين فى جميع الأحوال، لا ينبغى أن يكون ولا يمكن أن يكون هناك منازعات بيننا أو بين جيوش بلداننا، بالطبع، نحن نحتاج لأن نواصل مكافحة الإرهابيين".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الروسى: مقتل 70 من المعارضة السورية فى معارك بالجنوب

الجيش الروسى يوزع 3.8 طن من المواد الغذائية فى حمص السورية

الجيش الروسى يوزع 5 أطنان من المواد الغذائية فى ضواحى دمشق

اخبار عربية

الخارجية الروسية

الجيش الروسى

الجيش الامريكى

الحرب فى سوريا

اخبار العرب

اخبار سوريا

اخبار روسيا




لا تفوتك
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة