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مهاب مميش: عبور 350 سفينة قناة السويس بحمولة 23.4 مليون طن فى 7 أيام

الجمعة، 29 يونيو 2018 04:15 ص
مهاب مميش: عبور 350 سفينة قناة السويس بحمولة 23.4 مليون طن فى 7 أيام الفريق مهاب مميش
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ7 أيام الماضية من الجمعة، وحتى أمس الخميس، عبور 350 سفينة بحمولة 23.4 مليون طن.

 

وأكد الفريق مميش، فى تصريحات صحفية، أن الأرقام القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطور فى صناعة النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما استعدت له إدارة القناة بنظرة استباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم الجمعة عبرت القناة 54 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، كما عبرت يوم السبت 45 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، وعبرت يوم الأحد 51 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن من الاتجاهين، فيما عبرت يوم الاثنين 41 سفينة قناة السويس بحمولة 2.3 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 51 سفينة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن من الاتجاهين.

 

كما عبرت أمس الأربعاء 54 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، وعبرت أمس الخميس 54 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ7 أيام فقط إلى 350 سفينة بحمولة 23.4 مليون طن.

 


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